Mit WOW von Frankfurt nach Island

WOW Air Airbus (Foto: WOW Air)

Willkommenszeremonie für Islands einzige Low-Cost-Airline in der Rhein-Main-Region: Seit Donnerstag fliegt WOW air ganzjährig nonstop von Frankfurt nach Island.

Die Fluggesellschaft verbindet die Mainmetropole ab sofort sechs Mal pro Woche, an jedem Wochentag außer Samstag, mit der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Zu den Feierlichkeiten der Streckeneröffnung begrüßte der Flughafen Frankfurt am Main die Airline aus dem Norden herzlich, übergab der Crew eine Torte und verteilte Kuchen in der Farbe der Airline an die ersten WOW air-Gäste, die ab Frankfurt starten.

„Diesen Sommer begrüßen wir viele neue Destinationen in unserem Streckennetz. Wir freuen uns sehr, nun auch vom größten Flughafen Deutschlands zu starten und damit unsere Verbindungen ab Deutschland um weitere sechs wöchentliche Flüge zu erhöhen“, kommentiert Skúli Mogensen, Chief Executive Officer von WOW air. „Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte – Island ist beliebt und auch unsere Ziele über den Atlantik hinaus. Mit der neuen Frankfurt-Strecke unterstreichen wir unsere Position als Marktführer im Bereich der Ultra-Low-Cost Airlines mit Tarifen, die weit unter denen unserer Mitbewerber liegen.“

„Wir freuen uns sehr mit der isländischen WOW air eine junge und schnell wachsende Airline hier in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Die angebotenen Verbindungen auf den faszinierenden Inselstaat am südlichen Polarrand sind eine hervorragende Ergänzung des Streckennetzes am Flughafen Frankfurt in ein zunehmend beliebtes und attraktives Urlaubsziel und zeigen zudem, dass Frankfurt auch für Low-Cost-Airlines einen zunehmend interessanteren Markt darstellt. Wir wünschen WOW air many happy Landings at FRA!“, sagte Anke Giesen, Vorstand Operations der Fraport AG anlässlich der Erstlandung.

Die WOW air-Flüge starten immer um 12.45 Uhr am Flughafen Frankfurt am Main und erreichen den isländischen Flughafen Keflavík um 14.20 Uhr. Der ankommende Flug verlässt täglich um 06:15 Uhr Island und landet um 11.50 Uhr in Frankfurt.

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