Mit Vueling von Stuttgart nach Mallorca

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Die spanische Fluggesellschaft Vueling fliegt im Sommerflugplan 2018 die Strecke zwischen Stuttgart und Mallorca.

Ab Freitag, den 01. Juni 2018, soll ein Airbus A320 der Iberia Tochter viermal wöchentlich vom Landesflughafen aus auf die Baleareninsel starten. Geflogen wird dann jeden Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag. Die Vueling Airlines SA bietet ab Stuttgart bereits seit 2013 mehrmals pro Woche Flüge nach Barcelona an, wo sie eines ihrer Drehkreuze hat. Von dort bieten sich Umsteigemöglichkeiten zum Beispiel nach Sevilla, Bilbao, Ibiza, Malaga, Valencia oder Alicante. Die Flüge nach Mallorca sind bereits buchbar.

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