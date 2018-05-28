Mit Volotea von München nach Montpellier

VOLOTEA Boeing 717 (Foto: Bene Riobó)

Die spanische Airline Volotea startet ab sofort zwei Mal wöchentlich mit einer Boeing 717 von München ins südfranzösische Montpellier.

Volotea startet in München dienstags und freitags jeweils um 09:55 Uhr, der Flug ins rund 1.000 km entfernte Montpellier dauert etwa eineinhalb Stunden. Herzstück von Montpellier ist die autofreie Altstadt mit ihren Stadtpalästen sowie der Place de la Comédie mit dem Opernhaus. Tram oder Bus bringen Urlauber schnell und bequem ans nur wenige Kilometer entfernte Mittelmeer. Weitere Ziele der Airline ab München sind Bordeaux, Saragossa, Mykonos, und Asturias.