Mit Volotea von Hannover nach Sardinien

Volotea Airbus A319 (Foto: Airbus)

Ab sofort können Passagiere direkt von Hannover nach Cagliari auf Sardinien fliegen, der Linienflug wird 1-mal pro Woche von Volotea angeboten.

Immer samstags geht es für Urlauber auf die zweitgrößte Mittelmeerinsel. Die Strecke wird von der Volotea bedient. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen. Die erste Maschine wurde gestern Abend (02.07.2022) mit einer Taufe der Flughafenfeuerwehr Hannover begrüßt.

Sardinien überzeugt als Urlaubsparadies mit seinen Naturlandschaften und kilometerlangen weißen Sandstränden. Cagliari, die Hauptstadt der Insel, ist vielseitig und lebendig und hat viel italienischen Charme zu bieten.

Volotea ist eine spanische Low-Cost-Airline, die 2011 gegründet wurde. Die Airline plant ihr Flugprogramm ab Hannover im Laufe des Jahres noch weiter auszubauen. Ab dem 11. November wird sie die Strecke Hannover – Venedig montags und freitags bedienen.