Mit Volotea von Berlin nach Florenz

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Volotea verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg ab sofort nonstop mit Florenz in Italien.

Die Hauptstadt der Toskana wird damit erstmals vom BER angeflogen. Die Verbindung steht bis zu zweimal pro Woche, dienstags und samstags, im Flugplan ab BER. Auf der neuen Strecke setzt Volotea einen Airbus A319 mit 156 Sitzplätzen ein. Die Flugzeit vom BER nach Florenz beträgt knapp zwei Stunden.

„Volotea kommt zurück an den BER und bereichert den Flugplan um ein beliebtes Reiseziel in Europa. Florenz ergänzt das bestehende Angebot und bietet Reisenden aus der Hauptstadtregion eine weitere attraktive Reiseoption nach Italien“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Flugangebot

Die Hauptstadt der Toskana gilt als Wiege der Renaissance. Dank des mediterranen Klimas lohnt sich eine Reise das ganze Jahr über, besonders angenehm sind die milden Temperaturen im Frühjahr und Herbst. Das Flugangebot der Airline ist auf diese Reisezeiten optimiert. Volotea fliegt Florenz daher in diesem Herbst, im September und Oktober, über die Weihnachtszeit bis Anfang Januar sowie ab Ende März mit Beginn des Sommerflugplans an.

Über Volotea

Die spanische Low-Cost-Airline Volotea wurde im Jahr 2011 gegründet und hat ihren Sitz in Barcelona. Die Airline verfügt über eine Flotte von rund 45 Flugzeugen der Typen Airbus A319 und Airbus A320 und fliegt über 100 Ziele innerhalb Europas an.