Mit VLM von Köln nach Rostock

VLM Fokker 50 (Foto: VLM)

VLM Airlines wird ab dem 4. Juni 2018 vom Flughafen Köln Bonn wieder zum Flughafen Rostock-Laage an der Ostsee fliegen.

Mit fünf wöchentlichen Umläufen nimmt der Flughafen Rostock-Laage das Flugangebot im Linienflugsegment nach Nordrhein-Westphalen nach knapp 2-jähriger Pause wieder in sein Flugprogramm auf. Die Flüge werden mit einer Fokker 50 mit 50 Sitzplätzen durchgeführt. Die Flugdauer beträgt 1 Stunde und 10 Minuten.

Der Weiterflug nach Antwerpen, bei dem Fluggäste beim Stopp in Köln einfach sitzen bleiben können, erschließt eine schöne Hafenstadt in Belgien. Sie ist für ihr jahrhundertealtes Diamantenviertel berühmt, in dem sich viele Diamantenhändler, -schleifer und -polierer angesiedelt haben. Der im Stil der flämischen Renaissance angelegte Grote Markt ist ebenso wie das Haus des flämischen Barockmalers Peter Paul Rubens aus dem 17. Jh. mit historisch eingerichtete Räume, eine Reise wert. Antwerpen verfügt über den größten Seehafen Europas und ist seit 1963 Partnerstadt der Hansestadt Rostock.

„Wir freuen uns Antwerpen mit Köln-Bonn und Rostock zu verbinden. Antwerpen ist bekannt für seine facettenreiche Mode, Kulinarik und Kunst Szene. Diese prosperierende Stadt besitzt einen der größten Seehäfen in Europa und ist die Diamantenhauptstadt der Welt. Eine kurze Fahrt bringt Sie nach Brüssel und zu anderen flämischen Städten wie Brügge und Gent ebenso wie zu den niederländischen Städten Rotterdam und Eindhoven“ sagt Konstantijn Huys, Commercial Director of VLM Airlines.

Geschäftsführerin Dörthe Hausmann (Flughafen Rostock-Laage) sieht in der neuen Verbindung viele Vorteile: „Mit der Etablierung der Verbindung von Rostock nach Köln/Bonn und der Erschließung von Belgien durch den direkten Weiterflug von Köln nach Antwerpen wird die Anbindung Mecklenburg-Vorpommerns verbessert und Mobilität für die Menschen der Region ermöglicht. Das Angebot richtet sich an Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen.“

Die neue Anbindung von und nach Nordrhein-Westphalen bietet Geschäftsreisenden und Urlaubern bereits ab Juni dieses Jahres die Möglichkeit, schnell und bequem die Ostseeküste und weitere touristische Ziele in Mecklenburg Vorpommern zu erreichen. Die Zeitersparnis liegt auf der Hand: 1 Stunde 10 Minuten Flugzeit statt zum Beispiel mit der Bahn in 7 Stunden oder 6 Stunden Fahrzeit mit dem PKW mit für die gleiche Strecke. Wer einen Kurzurlaub in Köln, der viertgrößten Stadt Deutschlands plant kann die schöne Metropole am Rhein entdecken oder den weltberühmten Kölner Dom besuchen.

Flughafen Köln/Bonn