Mit United zu amerikanischen Skidestinationen

United Express Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

United Airlines (UAL) erweitert das Angebot an Nonstop-Flügen von sechs Drehkreuzen der Fluggesellschaft zu schönen Skidestinationen.

Ausgebaut werden die Linien nach Aspen/Colorado, Vail/Colorado, Crested Butte/Colorado, Steamboat Springs/Colorado, Jackson Hole/Wyoming, Sun Valley/Idaho, Bozeman/Montana, Glacier National Park/Montana und Reno/Nevada. Die neuen Verbindungen starten im Winter und werden bis Frühjahr 2018 angeboten. Buchungen sind ab sofort möglich.

„United offeriert den Kunden das umfangreichste Streckennetz zu den meisten Skidestinationen in den USA“, so Jake Cefolia, Vice President of Sales bei United. „Egal welches Drehkreuz unsere Kunden für ihren Start in den Winterurlaub wählen, das nächste erstklassige Skigebiet ist nur einen kurzen Flug entfernt.“

Der Winterflugplan 2017/2018 für die Skiregionen bei United enthält Dutzende neue Möglichkeiten, abwechslungsreiche Abfahrten bei den bekannten Ski Resorts zu erleben. Darunter befinden sich auch drei komplett neue Verbindungen: Chicago – Reno/Nevada, Chicago – Sun Valley/Idaho sowie San Francisco – Vail/Colorado.

Winterflugplan von United zu den Skiregionen