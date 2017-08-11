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Mit United zu amerikanischen Skidestinationen

11.08.2017 JS
United Express Embraer E-Jet
United Express Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

United Airlines (UAL) erweitert das Angebot an Nonstop-Flügen von sechs Drehkreuzen der Fluggesellschaft zu schönen Skidestinationen.

Ausgebaut werden die Linien nach Aspen/Colorado, Vail/Colorado, Crested Butte/Colorado, Steamboat Springs/Colorado, Jackson Hole/Wyoming, Sun Valley/Idaho, Bozeman/Montana, Glacier National Park/Montana und Reno/Nevada. Die neuen Verbindungen starten im Winter und werden bis Frühjahr 2018 angeboten. Buchungen sind ab sofort möglich.

„United offeriert den Kunden das umfangreichste Streckennetz zu den meisten Skidestinationen in den USA“, so Jake Cefolia, Vice President of Sales bei United. „Egal welches Drehkreuz unsere Kunden für ihren Start in den Winterurlaub wählen, das nächste erstklassige Skigebiet ist nur einen kurzen Flug entfernt.“

Der Winterflugplan 2017/2018 für die Skiregionen bei United enthält Dutzende neue Möglichkeiten, abwechslungsreiche Abfahrten bei den bekannten Ski Resorts zu erleben. Darunter befinden sich auch drei komplett neue Verbindungen: Chicago – Reno/Nevada, Chicago – Sun Valley/Idaho sowie San Francisco – Vail/Colorado.

Winterflugplan von United zu den Skiregionen

Dreh-kreuz

Destination

Flugplan

Flugzeiten

  

DEN

Aspen (ASE)

bis zu 9-mal täglich

ganzjährig
 

Bozeman/Big Sky (BZN)

bis zu 5-mal täglich

ganzjährig
 

Eagle/Vail (EGE)

bis zu 4-mal täglich

ganzjährig
 

Glacier/Whitefish (FCA)

bis zu 4-mal täglich

ganzjährig
 

Gunnison/Crested Butte (GUC)

2-mal täglich

ab sofort - 2. April
 

Steamboat Springs (HDN)

bis zu 4-mal täglich

ganzjährig
 

Jackson Hole (JAC)

3-mal täglich

ganzjährig
 

Montrose/Telluride (MTJ)

bis zu 5-mal täglich

ganzjährig
 

Reno/Lake Tahoe (RNO)

3-mal täglich

ganzjährig
 

Salt Lake City (SLC)

6-mal täglich

ganzjährig
 

Sun Valley (SUN)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April

ORD

Aspen (ASE)

bis zu 5-mal täglich

29. Nov - 2. April
 

Bozeman/Big Sky (BZN)

bis zu 3-mal täglich

ganzjährig
 

Eagle/Vail (EGE)

bis zu 1-mal täglich

20. Dez - 2. April
 

Glacier Park (FCA)

bis zu 1-mal täglich

20. Dez - 31. März
 

Steamboat Springs (HDN)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April
 

Jackson Hole (JAC)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April
 

Montrose/Telluride (MTJ)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April
 

Reno/Lake Tahoe (RNO)

bis zu 2-mal pro Woche

23. Dez – 1. April
 

Salt Lake City (SLC)

3-mal täglich

ganzjährig
 

Sun Valley (SUN)

meist samstags

23. Dez – 31. März

IAH

Aspen (ASE)

bis zu 4-mal täglich

20. Dez - 2. April
 

Bozeman/Big Sky (BZN)

bis zu 1-mal täglich

20. Dez - 1. April
 

Eagle/Vail (EGE)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 1. April
 

Gunnison/Crested Butte (GUC)

bis zu 1-mal täglich

20. Dez - 1. April
 

Steamboat Springs (HDN)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 1. April
 

Jackson Hole (JAC)

bis zu 1-mal täglich

20. Dez - 1. April
 

Montrose/Telluride (MTJ)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 1. April
 

Reno/Lake Tahoe (RNO)

bis zu 1-mal täglich

20. Dez - 29. April
 

Salt Lake City (SLC)

bis zu 5-mal täglich

ganzjährig

LAX

Aspen (ASE)

4-mal täglich

ganzjährig
 

Bozeman/Big Sky (BZN)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 1. April
 

Steamboat Springs (HDN)

samstags

20. Dez - 25. März
 

Jackson Hole (JAC)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 1. April
 

Montrose/Telluride (MTJ)

2-mal pro Woche

23. Dez - 25. März
 

Reno/Lake Tahoe (RNO)

1 Flug pro Tag

ganzjährig
 

Salt Lake City (SLC)

2-mal täglich

ganzjährig

SFO

Aspen (ASE)

bis zu 3-mal täglich

20. Dez - 2. April
 

Bozeman/Big Sky (BZN)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 1. April
 

Mammoth Yosemite (MMH)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April
 

Eagle/Vail (EGE)

bis zu 2-mal pro Woche

23. Dez - 25. März
 

Steamboat Springs (HDN)

samstags

23. Dez - 24. März
 

Jackson Hole (JAC)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 1. April
 

Montrose/Telluride (MTJ)

3-mal pro Woche

23. Dez - 1. April
 

Reno/Lake Tahoe (RNO)

4-mal täglich

ganzjährig
 

Salt Lake City (SLC)

5-mal täglich

ganzjährig
 

Sun Valley (SUN)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April

EWR

Bozeman/Big Sky (BZN)

bis zu 1-mal täglich

20. Dez - 26. März
 

Eagle/Vail (EGE)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April
 

Jackson Hole (JAC)

1 Flug pro Tag

20. Dez - 2. April
 

Steamboat Springs (HDN)

bis zu 2-mal pro Woche

23. Dez - 1. April
 

Montrose/Telluride (MTJ)

bis zu 2-mal pro Woche

23. Dez - 1. April
 

Salt Lake City (SLC)

1 Flug pro Tag

ganzjährig

LGA

Montrose/Telluride (MTJ)

samstags

23. Dez - 31. März

IAD

Vail/Eagle County (EGE)

1 Flug pro Woche

23. Dez - 31. März
 

Steamboat Springs (HDN)

1 Flug pro Woche

23. Dez - 31. März
 

 

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