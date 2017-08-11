Mit United zu amerikanischen Skidestinationen
United Airlines (UAL) erweitert das Angebot an Nonstop-Flügen von sechs Drehkreuzen der Fluggesellschaft zu schönen Skidestinationen.
Ausgebaut werden die Linien nach Aspen/Colorado, Vail/Colorado, Crested Butte/Colorado, Steamboat Springs/Colorado, Jackson Hole/Wyoming, Sun Valley/Idaho, Bozeman/Montana, Glacier National Park/Montana und Reno/Nevada. Die neuen Verbindungen starten im Winter und werden bis Frühjahr 2018 angeboten. Buchungen sind ab sofort möglich.
„United offeriert den Kunden das umfangreichste Streckennetz zu den meisten Skidestinationen in den USA“, so Jake Cefolia, Vice President of Sales bei United. „Egal welches Drehkreuz unsere Kunden für ihren Start in den Winterurlaub wählen, das nächste erstklassige Skigebiet ist nur einen kurzen Flug entfernt.“
Der Winterflugplan 2017/2018 für die Skiregionen bei United enthält Dutzende neue Möglichkeiten, abwechslungsreiche Abfahrten bei den bekannten Ski Resorts zu erleben. Darunter befinden sich auch drei komplett neue Verbindungen: Chicago – Reno/Nevada, Chicago – Sun Valley/Idaho sowie San Francisco – Vail/Colorado.
Winterflugplan von United zu den Skiregionen
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Dreh-kreuz
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Destination
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Flugplan
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Flugzeiten
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DEN
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Aspen (ASE)
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bis zu 9-mal täglich
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ganzjährig
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Bozeman/Big Sky (BZN)
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bis zu 5-mal täglich
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ganzjährig
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Eagle/Vail (EGE)
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bis zu 4-mal täglich
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ganzjährig
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Glacier/Whitefish (FCA)
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bis zu 4-mal täglich
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ganzjährig
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Gunnison/Crested Butte (GUC)
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2-mal täglich
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ab sofort - 2. April
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Steamboat Springs (HDN)
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bis zu 4-mal täglich
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ganzjährig
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Jackson Hole (JAC)
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3-mal täglich
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ganzjährig
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Montrose/Telluride (MTJ)
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bis zu 5-mal täglich
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ganzjährig
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Reno/Lake Tahoe (RNO)
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3-mal täglich
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ganzjährig
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Salt Lake City (SLC)
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6-mal täglich
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ganzjährig
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Sun Valley (SUN)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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ORD
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Aspen (ASE)
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bis zu 5-mal täglich
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29. Nov - 2. April
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Bozeman/Big Sky (BZN)
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bis zu 3-mal täglich
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ganzjährig
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Eagle/Vail (EGE)
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bis zu 1-mal täglich
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20. Dez - 2. April
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Glacier Park (FCA)
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bis zu 1-mal täglich
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20. Dez - 31. März
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Steamboat Springs (HDN)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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Jackson Hole (JAC)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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Montrose/Telluride (MTJ)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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Reno/Lake Tahoe (RNO)
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bis zu 2-mal pro Woche
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23. Dez – 1. April
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Salt Lake City (SLC)
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3-mal täglich
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ganzjährig
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Sun Valley (SUN)
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meist samstags
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23. Dez – 31. März
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IAH
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Aspen (ASE)
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bis zu 4-mal täglich
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20. Dez - 2. April
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Bozeman/Big Sky (BZN)
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bis zu 1-mal täglich
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20. Dez - 1. April
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Eagle/Vail (EGE)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 1. April
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Gunnison/Crested Butte (GUC)
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bis zu 1-mal täglich
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20. Dez - 1. April
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Steamboat Springs (HDN)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 1. April
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Jackson Hole (JAC)
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bis zu 1-mal täglich
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20. Dez - 1. April
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Montrose/Telluride (MTJ)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 1. April
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Reno/Lake Tahoe (RNO)
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bis zu 1-mal täglich
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20. Dez - 29. April
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Salt Lake City (SLC)
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bis zu 5-mal täglich
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ganzjährig
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LAX
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Aspen (ASE)
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4-mal täglich
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ganzjährig
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Bozeman/Big Sky (BZN)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 1. April
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Steamboat Springs (HDN)
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samstags
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20. Dez - 25. März
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Jackson Hole (JAC)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 1. April
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Montrose/Telluride (MTJ)
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2-mal pro Woche
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23. Dez - 25. März
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Reno/Lake Tahoe (RNO)
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1 Flug pro Tag
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ganzjährig
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Salt Lake City (SLC)
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2-mal täglich
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ganzjährig
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SFO
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Aspen (ASE)
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bis zu 3-mal täglich
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20. Dez - 2. April
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Bozeman/Big Sky (BZN)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 1. April
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Mammoth Yosemite (MMH)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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Eagle/Vail (EGE)
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bis zu 2-mal pro Woche
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23. Dez - 25. März
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Steamboat Springs (HDN)
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samstags
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23. Dez - 24. März
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Jackson Hole (JAC)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 1. April
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Montrose/Telluride (MTJ)
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3-mal pro Woche
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23. Dez - 1. April
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Reno/Lake Tahoe (RNO)
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4-mal täglich
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ganzjährig
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Salt Lake City (SLC)
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5-mal täglich
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ganzjährig
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Sun Valley (SUN)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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EWR
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Bozeman/Big Sky (BZN)
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bis zu 1-mal täglich
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20. Dez - 26. März
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Eagle/Vail (EGE)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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Jackson Hole (JAC)
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1 Flug pro Tag
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20. Dez - 2. April
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Steamboat Springs (HDN)
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bis zu 2-mal pro Woche
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23. Dez - 1. April
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Montrose/Telluride (MTJ)
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bis zu 2-mal pro Woche
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23. Dez - 1. April
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Salt Lake City (SLC)
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1 Flug pro Tag
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ganzjährig
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LGA
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Montrose/Telluride (MTJ)
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samstags
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23. Dez - 31. März
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IAD
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Vail/Eagle County (EGE)
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1 Flug pro Woche
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23. Dez - 31. März
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Steamboat Springs (HDN)
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1 Flug pro Woche
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23. Dez - 31. März