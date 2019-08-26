Mit United von Zürich nach Chicago

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines will ab dem nächsten Sommerflugplan täglich von Zürich nach Chicago fliegen.

United Airlines hat soeben verkündet, ab dem 29. März 2020 einen neuen täglichen und ganzjährigen Service zwischen dem Flughafen Zürich und dem Drehkreuz Chicago O’Hare einzurichten (vorbehaltlich regierungsbehördlicher Genehmigung).

Die neue Strecke von United nach Chicago O’Hare wird die sechste Nonstop-Verbindung der Fluggesellschaft aus der Schweiz sein. Die Airline wird auf der Verbindung eine neu konfigurierte Boeing 767-300ER einsetzen mit mehr Premiumsitzen an Bord. Damit offeriert die Airline mehr Nonstop-Flüge und mehr Premiumsitze zwischen der Schweiz und den USA als jeder andere US-Carrier. Die neue Strecke ergänzt die bereits bestehenden Verbindungen nach New York/Newark, San Francisco und Washington/Dulles.

Zürich (ZRH) – Chicago O’Hare (ORD) ab 29. März 2020

UA12 Täglich ZRH - ORD 9:40 Uhr 12:30 Uhr Boeing 767-300ER

UA3 Täglich ORD - ZRH 16:15 Uhr 8:00 Uhr (+ 1) Boeing 767-300ER

„Wir freuen uns sehr über die Einführung des neuen täglichen Nonstop-Services zwischen Zürich und Chicago O’Hare“, so Reto Schneider, Country Sales Manager Switzerland bei United. „Die neue Verbindung stärkt unser internationales Streckennetz und bietet unseren Kunden aus der Schweiz noch bessere Reisemöglichkeiten mit mehr als 120 Anschlussflügen ab Chicago O’Hare zu zahlreichen Zielen in den USA, Kanada und Mexiko.“

Die neu konfigurierte Boeing 767-300ER verfügt über 16 zusätzliche United Polaris Business Class Sitze – eine Erhöhung um mehr als 50 Prozent der Sitzplätze, die alle einen direkten Zugang zum Gang haben. Die Gesamtzahl der Plätze in der Premiumkabine erhöht sich damit auf 46. Die Maschine hält ebenfalls 22 Sitze in United Premium Plus bereit (die erste United 767-300ER mit dieser Klasse). Außerdem gibt es noch 47 Plätze in Economy Plus und 52 in Economy.

United in der Schweiz

United fliegt die Schweiz seit 20 Jahren an. Zusätzlich zu der neuen täglichen Nonstop-Verbindung von Zürich nach Chicago O’Hare offeriert United Flüge von Zürich nach New York/Newark und Washington/Dulles sowie von Genf nach New York/Newark und Washington/Dulles. Außerdem besteht ein saisonaler täglicher Dienst zwischen Zürich und San Francisco. United Kunden in der Schweiz können Flüge über die Website united.com, über Reisebüros oder per Telefon +41-22-417-72-80 (englisch, französisch) und +41-44-800-92-12 (deutsch) buchen.

United in Chicago

Uniteds Heimatdrehkreuz, der Chicago O’Hare International Airport, ist unter den verkehrsreichsten Flughäfen weltweit auf Platz 6. United und United Express bieten mehr Flüge ab O’Hare an als jede andere Airline: 595 tägliche Verbindungen zu 208 Destinationen in den USA, Europa, Asien, Mexiko, Lateinamerika, der Karibik und Kanada.

Every customer. Every flight. Every day.

2019 sieht sich United mehr als je zuvor den Wünschen und Anforderungen der Kunden verpflichtet. Dabei überprüft die Airline jeden Aspekt ihres Geschäfts, um sicherzustellen, dass das Wohl des Kunden jederzeit im Servicemittelpunkt steht. United verkündete kürzlich, dass United Kunden auf allen inneramerikanischen Flügen aus drei kostenfreien Snacks an Bord auswählen können. Zusätzlich führte die Airline exklusive Amenity-Kit-Produkte der luxuriösen Hautpflegelinie Sunday Riley ein. Außerdem gibt es eine vollkommen neu gestaltete Version der meist-heruntergeladenen App der Flugbranche. ConnectionSaver wurde eingeführt, ein neues Tool, das Kunden bei Anschlussverbindungen von einem zum nächsten United-Flug unterstützt, und die Airline machte DIRECTV in 211 Maschinen für alle Passagiere kostenfrei zugänglich. An mehr als 30.000 Sitzplätzen stehen somit über 100 TV-Kanäle auf eingebauten Monitoren zur Auswahl.

Über United

„Connecting People. Uniting the World.” Entschlossener denn je verpflichtet sich United gegenüber ihren Kunden und bietet ihnen durch eine Reihe von Innovationen und Verbesserungen ein großartiges Reiseerlebnis, getreu dem Motto „Every customer. Every flight. Every day.“ United Airlines und United Express verfügen über rund 4.900 Flüge am Tag zu 356 Airports auf fünf Kontinenten. Im Jahr 2018 beförderten United und United Express auf über 1,7 Millionen Flügen mehr als 158 Millionen Passagiere. United ist stolz auf das weltweit umfangreichste Streckennetz mit US-Hubs in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. United betreibt eine Kernflotte von 783 Jets, der Regionalpartner United Express verfügt über 561 Flugzeuge. Die Airline ist Gründungsmitglied der Star Alliance, die mit insgesamt 28 Mitgliedsgesellschaften Flugverbindungen zu über 193 Ländern bietet. Weitere Informationen gibt es auf united.com sowie über Twitter (@United) und Facebook. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der NYSE unter dem Kürzel UAL gehandelt.