Mit United von Frankfurt nach Denver

United Airlines Dreamliner in Frankfurt (Foto: FRAPORT)

United Airlines hat am 3. Mai die neue Nonstop-Verbindung zwischen Frankfurt am Main und seinem Drehkreuz Denver International Airport im US-Bundesstaat Colorado aufgenommen.

Es ist der 15. Nonstopflug von United ab Deutschland, mehr als jede andere US-Fluggesellschaft anbietet.

Zu diesem besonderen Anlass versammelten sich Kunden, Gäste, Mitarbeiter von United sowie die Crew des Erstflugs zusammen mit Thorsten Lettnin, Managing Director of Sales for Continental Europe and India bei United Airlines, Simone Schwab, Senior Vice President Sales & Customer Relations des Flughafen Frankfurt, sowie Laura L. Jackson, Vice President Air Service des Denver International Airport, zu einer Feier am Gate. Im Anschluss gab es einen spektakulären Gruß mit Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr, als Flug UA181 Frankfurt in Richtung Denver verließ.

„Es ist ein besonderer Moment für uns, diesen Nonstop-Flug zwischen Frankfurt und unserem Drehkreuz Denver zu starten“, sagte Thorsten Lettnin. „Diese neue Verbindung erweitert unser internationales Streckennetz und eröffnet unseren Kunden aus Deutschland noch mehr Reiseoptionen mit mehr als 70 Direktflügen ab Denver zu Zielen in den USA und in Kanada.“

„Wir freuen uns sehr, dass United Airlines neben Chicago, Washington, Houston, New York und San Francisco nun auch täglich Denver ab Frankfurt anfliegt. Die zusätzliche Verbindung mit modernsten Flugzeugen des Typs B 787 in die Metropole zu Füßen der Rocky Mountains ist eine hervorragende Ergänzung des Streckennetzes am Flughafen Frankfurt. Und nach fast 30 Jahren ausgezeichneter Zusammenarbeit am Flughafen Frankfurt wünschen wir United Airlines auch zukünftig Always Happy Landings at FRA“, so Anke Giesen, Vorstand Operations der Fraport AG.

Flugplan

Flug Frequenz Route Abflug Ankunft Fluggerät UA 181 Täglich FRA - DEN 11:05 Uhr 13:20 Uhr Boeing 787-8 UA 182 Täglich DEN - FRA 15:45 Uhr 9:20 Uhr (+1) Boeing 787-8

Die Flugzeit beträgt westwärts zehn Stunden und 15 Minuten, ostwärts neun Stunden und 40 Minuten.

Boeing 787-8 Dreamliner

Die Flüge von Frankfurt nach Denver werden mit Maschinen des Typs Boeing 787-8 Dreamliner durchgeführt, die sich durch einzigartige Betriebseffizienz, hohen Komfort sowie geringere Emissionen auszeichnen. Das revolutionäre Design des Dreamliners bietet den Kunden zahlreiche Annehmlichkeiten für eine angenehme Reise wie große Fenster, geräumige Handgepäckfächer und eine moderne LED-Beleuchtung, die einen vollständigen Tagesverlauf nachbilden kann und den Passagieren so dabei hilft, ihre innere Uhr während des Transatlantikflugs umzustellen. Ein angepasstes Kabinendesign, sauberere Luft und ein entspannteres Flugerlebnis helfen den Kunden ebenfalls dabei, ausgeruhter am Ziel anzukommen.

Die Flugzeuge verfügen insgesamt über 219 Plätze – 36 Flatbed-Sitze in der United Polaris Business Class, 70 in United Economy Plus und 183 in United Economy.

Produkte und Services an Bord

Die United Polaris Business Class, die neue Premiumkabine der Airline, verfügt über ein vollkommen neu entwickeltes Reisekonzept, das insbesondere auf verbesserten Schlaf ausgerichtet ist. United Polaris ist an Bord verfügbar und umfasst ein verbessertes Speisen- und Getränkeangebot, Decken und Kissen von Saks Fifth Avenue sowie ein exklusives Amenity Kit mit Produkten von Sunday Riley.

Die United Economy Plus gewährt größere Beinfreiheit und damit mehr individuellen Platz. Die Lage im vorderen Teil der Kabine ermöglicht einen schnelleren Ausstieg aus dem Flugzeug nach der Ankunft. Economy Plus ist auf allen Transatlantikflügen verfügbar.

United Economy offeriert kostenfrei Essen und Getränke, darunter Softdrinks, Säfte, Bier, Wein, Tee und Kaffee. An jedem Sitz befindet sich ein persönliches Entertainment-System; die Sitze verfügen über eine verstellbare Kopfstütze.

United in Deutschland

United Airlines fliegt seit fast 30 Jahren nach Deutschland. Neben dem neuen täglichen Dienst von Frankfurt nach Denver offeriert United ganzjährig tägliche Flüge ab Frankfurt nach New York/Newark, Chicago, Washington/Dulles, Houston und San Francisco. Außerdem bietet United ganzjährig Flüge von München nach New York/Newark, Chicago, Washington/Dulles, Houston und San Francisco sowie von Berlin/Tegel nach New York/Newark. Alle Flüge sind so geplant, dass an den US-Drehkreuzen von United komfortable Umsteigemöglichkeiten innerhalb des umfassenden Streckennetzes in Nord-, Mittel- und Südamerika bestehen. Buchungen sind unter united.com möglich, telefonisch unter der Nummer +49 (0)69 – 50 98 50 51 sowie im Reisebüro.

United in Denver

United und United Express führen ab dem Drehkreuz Denver täglich 419 Flüge zu 160 Destinationen in den gesamten USA sowie in Europa, Asien, Kanada und Lateinamerika durch. Mit mehr als 61 Millionen Passagieren, die jährlich über den Flughafen reisen, ist der Denver International Airport auf Platz 18 der größten Airports der Welt und der fünftgrößte der USA. Der Flughafen ist der wichtigste Wirtschaftstreiber des US-Bundesstaates Colorado und generiert mehr als 26 Milliarden US-Dollar für die Region.

Every customer. Every flight. Every day.

2019 sieht sich United mehr als je zuvor den Wünschen und Anforderungen der Kunden verpflichtet. Dabei überprüft die Airline jeden Aspekt ihres Geschäfts, um sicherzustellen, dass das Wohl des Kunden jederzeit im Servicemittelpunkt steht. United verkündete kürzlich, dass die luxuriöse Hautpflegelinie Sunday Riley exklusive Amenity-Kit-Produkte für United Kunden herstellen wird. Zusätzlich gibt es eine vollkommen neu gestaltete Version der meist-heruntergeladenen App der Flugbranche und die Airline machte DIRECTV in 211 Maschinen für alle Passagiere kostenfrei zugänglich. An mehr als 30.000 Sitzplätzen stehen somit über 100 TV-Kanäle auf eingebauten Monitoren zur Auswahl.

Über United

„Connecting People. Uniting the World.” Entschlossener denn je verpflichtet sich United ihren Kunden, denen die Airline durch eine Reihe von Innovationen und Verbesserungen ein großartiges Reiseerlebnis bietet, getreu dem Motto „Every customer. Every flight. Every day.“ United Airlines und United Express verfügen über rund 4.900 Flüge am Tag zu 355 Airports auf fünf Kontinenten. Im Jahr 2018 beförderten United und United Express auf über 1,7 Millionen Flügen mehr als 158 Millionen Passagiere. United ist stolz auf das weltweit umfangreichste Streckennetz mit US-Hubs in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. United betreibt eine Kernflotte von 779 Jets, der Regionalpartner United Express verfügt über 569 Flugzeuge. Die Airline ist Gründungsmitglied der Star Alliance, die mit insgesamt 28 Mitgliedsgesellschaften Flugverbindungen zu über 193 Ländern bietet. Weitere Informationen gibt es auf united.com sowie über Twitter (@United) und Facebook. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der NYSE unter dem Kürzel UAL gehandelt.