Mit United flogen mehr Passagiere

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines beförderte im Berichtsmonat November 2018 insgesamt dreizehn Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 6,5 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 5,5 Prozent auf 21,955 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 7,1 Prozent auf 18,226 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um 1,2 Prozentpunkte auf 83,0 Prozent angestiegen.

Bei der Fracht ging die Nachfrage mit 293,305 Millionen Tonnenmeilen um 2,3 Prozent zurück.

Mit United Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 145,138 Millionen Passagiere, das waren sieben Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.