Mit United flogen mehr Passagiere

United Airlines Boeing 777 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Februar 2018 insgesamt 10,403 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 5,4 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar wurde die Kapazität um 3,8 Prozent auf 18,879 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert, die Nachfrage hat sich um 5,7 Prozent auf 14,753 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 1,4 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 9,6 Prozent auf 258 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

United Airlines hat sich 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der größten Airlines auf der Welt. Heute ist United nach American und Delta die drittgrößte Fluggesellschaft in den USA. United hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 84.000 Mitarbeitern eine Mainline Flotte mit rund 750 Verkehrsflugzeugen.