Mit United flogen mehr Passagiere

United Express Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Januar 2018 insgesamt 11,103 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Die Kapazität wurde um 3,3 Prozent auf 20,623 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,8 Prozent auf 16,331 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 9,2 Prozent auf 254,953 Millionen Tonnenmeilen stark nach oben.

Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 148,067 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 3,4 Prozent.