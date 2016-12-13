Mit United flogen mehr Passagiere

United Airlines beförderte im Berichtsmonat November 2016 insgesamt 11,623 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,6 Prozent auf 19,800 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,7 Prozent auf 16,190 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,1 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent angestiegen.

Bei der Fracht blieb die Nachfrage mit 257 Millionen Tonnenmeilen konstant.

Mit United Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 131,262 Millionen Passagiere, das waren 1,9 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.