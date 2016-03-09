Mit United flogen mehr Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Februar 2016 9,903 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von 4,6 Prozent weniger.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar wurde die Kapazität um sechs Prozent auf 18,259 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert, die Nachfrage hat sich um 2,7 Prozent auf 14,065 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 2,4 Prozentpunkte auf 77 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 11,8 Prozent auf 195 Millionen Tonnenmeilen zurück.

Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2015 140,363 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 1,7 Prozent.

United Airlines hat sich 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der grössten Airlines auf der Welt. Heute ist United nach American und Delta die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA. United hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 84.000 Mitarbeitern eine Mainline Flotte mit rund 700 Verkehrsflugzeugen.