Mit United flogen mehr Passagiere

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Januar 2016 10,358 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 1,6 Prozent.

Die Kapazität wurde um 0,1 Prozent auf 19,060 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage hat sich um 0,1 Prozent auf 15,421 Milliarden Sitzplatzmeilen leicht verbessert. Die Auslastung verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 0,2 Prozent auf 201 Millionen Tonnenmeilen leicht nach oben.

Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2015 140,363 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 1,7 Prozent.