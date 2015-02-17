Mit United flogen mehr Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Januar 2015 10,193 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar waren dies 0,9 Prozent mehr.

Die Kapazität wurde um 1,4 Prozent auf 19,082 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,1 Prozent auf 15,401 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung ging um 0,2 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent zurück. Bei der Fracht konnte sich die Nachfrage um 11,2 Prozent auf 200,6 Millionen Tonnenmeilen verbessern. Mit United Airlines flogen von Januar bis Ende Dezember 2014 138,029 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0,8 Prozent.

United Airlines hat sich im Jahre 2010 mit Continental Airlines zusammengeschlossen und wurde dadurch zu einer der grössten Airlines auf der Welt. Heute ist United Airlines nach American Airlines und Delta Airlines die drittgrösste Fluggesellschaft in den USA. United Airlines hat ihren Hauptsitz in Chicago und betreibt mit mehr als 84.000 Mitarbeitern eine Mainline Flotte bestehend aus rund 700 Verkehrsflugzeugen.