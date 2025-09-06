Mit United Airlines wieder nach Tel Aviv

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines nimmt ab dem 1. November 2025 Flüge von Chicago und Washington D.C. nach Tel Aviv wieder auf.

United Airlines vergrößert ab Herbst das Flugangebot nach Israel und fliegt ab November wieder von Chicago und Washington D.C. nach Tel Aviv. Beide Strecken wurden das letzte Mal 2023 bedient. Ab dem 1. November 2025 starten viermal pro Woche die Nonstopflüge vom Washington Dulles International Airport nach Tel Aviv; ab dem 2. November 2025 geht es dreimal wöchentlich vom Chicago O’Hare International Airport in die zweitgrößte Stadt Israels. Mit der Wiederaufnahme bietet United mehr Flüge nach Tel Aviv an als jede andere amerikanische Fluggesellschaft. Aktuell fliegt der Carrier bereits zweimal täglich zwischen Newark/New York und Tel Aviv.