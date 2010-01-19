Mit United Airlines nach Anchorage
19.01.2010 RK
Reisenden aus Deutschland, die Anchorage besuchen möchten, bietet United Airlines im Frühjahr und Sommer von den United-Drehkreuzen Chicago, Denver und San Francisco neue Flugverbindungen zur größten Stadt Alaskas an.Ab dem 22. Mai 2010 beginnt United Airlines mit einem wöchentlichen Nonstop-Service zwischen der eleganten Metropole Chicago und Anchorage. Vom 9. Juni bis 30. August 2010 wird Anchorage täglich nonstop von Chicago, Denver und San Francisco aus bedient. Jeden Samstag wird die Alaska-Metropole zusätzlich durch einen zweiten täglichen Flug mit Chicago verbunden. In den darauf folgenden Wochen bis zum 25. September 2010 bedient United Airlines die Strecke Chicago – Anchorage analog zum Frühjahr mit einem wöchentlichen Nonstop-Flug, der jeweils samstags startet. United Airlines