Mit United Airlines flogen weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat März 2015 11,860 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Minus von 2,5 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz wurde die Kapazität um 0,6 Prozent auf 20,968 Milliarden Sitzplatzmeilen abgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,7 Prozent auf 17,350 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 0,9 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent verschlechtert. Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 8,1 Prozent auf 240 Millionen Tonnenmeilen gesteigert werden.

United Airlines konnte im ersten Quartal 2015 31,522 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 1,2 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahresquartal.