Mit United Airlines flogen weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat März 2014 12,159 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 0,7 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz wurde die Kapazität um 2,7 Prozent auf 21,101 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,7 Prozent auf 17,466 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmärz um 1,6 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent verbessert. Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 7,8 Prozent auf 221,927 Millionen Tonnenmeilen gesteigert werden.