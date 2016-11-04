Mit Ukraine International Airlines von Düsseldorf nach Kiew
04.11.2016 JS
Das Streckennetz von Düsseldorf Airport wächst weiter. Ukraine International Airlines fliegt neu von Düsseldorf nach Kiew.
Ab sofort bietet die private ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines eine direkte nonstop Flugverbindung zwischen Düsseldorf Airport und Kiew an. Die ukrainische Hauptstadt wird fünfmal pro Woche jeweils montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags von Düsseldorf Airport aus angeflogen.
Flug Route Frequenz Abflug* Ankunft*
PS412 Düsseldorf - Kiew 1.3.567 14:15 Uhr 18:00 Uhr
PS411 Kiew - Düsseldorf 1.3.567 10:00 Uhr 11:55 Uhr
*Alle Zeiten in Ortszeit