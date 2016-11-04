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Mit Ukraine International Airlines von Düsseldorf nach Kiew

04.11.2016 JS
Erstflug Kiew-Düsseldorf Ukraine Internationa
Ukraine International Airlines Erstflug Kiew-Düsseldorf (Foto: Düsseldorf Airport)

Das Streckennetz von Düsseldorf Airport wächst weiter. Ukraine International Airlines fliegt neu von Düsseldorf nach Kiew.

Ab sofort bietet die private ukrainische Fluggesellschaft Ukraine International Airlines eine direkte nonstop Flugverbindung zwischen Düsseldorf Airport und Kiew an. Die ukrainische Hauptstadt wird fünfmal pro Woche jeweils montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags von Düsseldorf Airport aus angeflogen.


Flug     Route     Frequenz     Abflug*     Ankunft*        
PS412     Düsseldorf - Kiew     1.3.567     14:15 Uhr     18:00 Uhr        
PS411     Kiew - Düsseldorf     1.3.567     10:00 Uhr     11:55 Uhr     

*Alle Zeiten in Ortszeit

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