Mit Twin Jet von Stuttgart nach Lyon

Die Fluggesellschaft Twin Jet fliegt ab Montag, den 2. Juni 2014, fünfmal pro Woche von Stuttgart nach Lyon.

In Lyon startet die Beechcraft 1900D mit 19 Sitzplätzen jeweils montags bis freitags um 10 Uhr 40, die Ankunft in Stuttgart ist um 12 Uhr 00 geplant. Zurück nach Lyon fliegt die Maschine ab Stuttgart um 12 Uhr 30 und landet dort um 13 Uhr 50. Die französische Fluggesellschaft Twin Jet, die 2001 gegründet wurde, ist Partner von Air France KLM. Von Lyon aus können Passagiere direkt nach Le Havre und Toulon umsteigen. Weitere Ziele im Streckennetz von Twin Jet sind Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence, Périgueux, Bergerac und Pau im Departement Pyrénées-Atlantiques.