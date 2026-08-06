Mit Transavia von Brüssel nach Porto

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Transavia setzt ihre Expansion am Flughafen Brüssel mit der Aufnahme einer neuen Route nach Porto in Portugal fort und bietet ab dem 14. Dezember 2026 drei wöchentliche Flüge an.

Die neue Verbindung wird jeweils montags, mittwochs und samstags angeboten und bietet Passagieren in Belgien und den südlichen Niederlanden eine weitere Direktverbindung zu einem der beliebtesten Reiseziele Portugals.

Porto ist bekannt für seine UNESCO-geschützte Altstadt, die berühmten Portweinkeller entlang des Douro und die Nähe zum malerischen Douro-Tal. Dadurch ist die Stadt ganzjährig ein attraktives Ziel für Städtetrips und längere Urlaubsreisen.

Die neue Route stärkt die Präsenz von Transavia am Flughafen Brüssel, wo die niederländische Billigfluggesellschaft bereits seit 2022 aktiv ist. Anfang des Jahres richtete die Airline dort eine eigene Crewbasis ein und beschäftigt im Rahmen ihrer langfristigen Wachstumsstrategie in Belgien Piloten und Kabinenpersonal aus der Region.

Transavia fliegt Porto bereits von ihrem Drehkreuz Amsterdam aus an. Die Aufnahme von Brüssel in das Streckennetz spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Freizeitreisen zwischen Belgien und Portugal wider.

Tickets für die neue Verbindung Brüssel–Porto sind ab dem 5. August erhältlich.