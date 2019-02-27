Mit Thai flogen weniger Passagiere

Thai Airways Boeing 787-8 (Foto: Thai)

Mit Thai Airways flogen im Januar 2019 insgesamt 1,714 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Abnahme von 0,7 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 2,7 Prozent auf 7,392 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, während sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 5,981 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 80,9 Prozent und verbesserte sich somit um 0,8 Prozentpunkte.

Bei der Fracht musste Thai Airways im Januar eine Abnahme von 7,1 Prozent vermelden, die Airline transportierte 52.114 Tonnen Fracht.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit Thai Airways 19,741 Millionen Passagiere, dies waren 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.