Mit Thai flogen weniger Passagiere

Thai Airways Boeing 777-300ER (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im Dezember 2018 insgesamt 1,699 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 2,8 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 2,3 Prozent auf 7,438 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 3,3 Prozent auf 5,818 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,2 Prozent und verschlechterte sich damit um 1,1 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Dezember stark wachsen, die Airline transportierte 56.135 Tonnen Fracht, das entspricht einem Minus von 7,8 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit Thai Airways 19,741 Millionen Passagiere, das waren 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr.