Mit Thai flogen weniger Passagiere

Thai Airways Boeing 787-8 (Foto: Thai)

Mit Thai Airways flogen im September 2018 insgesamt 1,471 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer leichten Abnahme von einem Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 0,2 Prozent auf 7,029 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgefahren, während sich die Nachfrage um 1,1 Prozent auf 5,277 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 75,1 Prozent und verschlechterte sich damit um 0,9 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im September leicht wachsen, die Airline transportierte 59.947 Tonnen Fracht, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.

Von Januar bis Ende September flogen mit Thai Airways 14,868 Millionen Passagiere, dies waren 0,8 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.