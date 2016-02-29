Mit Thai flogen weniger Passagiere

Boeing 777-300ER Thai Airways

Mit Thai Airways flogen im Januar 2016 1,643 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Abnahme von 2,3 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 5,4 Prozent auf 7,018 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, während sich die Nachfrage um 1,5 Prozent auf 5,421 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 77,2 Prozent und verbesserte sich somit um 4,1 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Januar eine Abnahme von 2,7 Prozent vermelden, die Airline transportierte 46.271 Tonnen Fracht.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Thai Airways 18,428 Millionen Passagiere, dies waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.