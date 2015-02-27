Mit Thai flogen weniger Passagiere

Airbus A330-300 Thai Airways (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Januar 2015 1,682 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Abnahme von 1,7 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 1,8 Prozent auf 7,417 Milliarden Sitzplatzkilometer verkleinert, während sich die Nachfrage um knapp zwei Prozent auf 5,505 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 74,2 Prozent und verbesserte sich somit um 3,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Januar eine Abnahme von 11,4 Prozent vermelden, die Airline transportierte 47.545 Tonnen Fracht.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Thai Airways 17,759 Millionen Passagiere, dies waren 17,4 Prozent weniger als im Vorjahr.