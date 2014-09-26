Mit Thai flogen weniger Passagiere

Mit Thai Airways flogen im August 2014 1,561 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem starken Einbruch von 17,4 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 5,6 Prozent auf 6,876 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert, während sich die Nachfrage um 8,9 Prozent auf 5,181 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzauslastung lag bei 75,3 Prozent und verschlechterte sich somit um 3,4 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im August einen Rückgang um zwanzig Prozent hinnehmen, die Airline transportierte 39.576 Tonnen Fracht. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit Thai 14,481 Millionen Passagiere, verglichen mit der gleichen Vorjahreszeitspanne entspricht dies einem Rückgang von 19,5 Prozent.