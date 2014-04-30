Mit Thai flogen weniger Passagiere

Mit Thai Airways flogen im März 2014 1,586 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Abnahme von 20,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,7 Prozent auf 6,916 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage sogar um 18,4 Prozent auf 4,752 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 68,7 Prozent und verschlechterte sich somit um 14,4 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im März eine Abnahme von 4,5 Prozent vermelden, die Airline transportierte 58.110 Tonnen Fracht. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Thai Airways 21,510 Millionen Passagiere, dies waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.