Mit Thai flogen weniger Passagiere

Mit Thai Airways flogen im Februar 2014 1,514 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Abnahme von 15,6 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 1,3 Prozent auf 6,463 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um vierzehn Prozent auf 4,521 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 70,0 Prozent und verschlechterte sich somit um 12,9 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Februar eine Abnahme von 8,2 Prozent vermelden, die Airline transportierte 46.364 Tonnen Fracht. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Thai Airways 21,510 Millionen Passagiere, dies waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.