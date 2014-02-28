Mit Thai flogen weniger Passagiere

Mit Thai Airways flogen im Januar 2014 1,712 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Abnahme von 9,4 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,2 Prozent auf 7,554 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,5 Prozent auf 5,403 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 71,5 Prozent und verschlechterte sich somit um 7,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Januar eine Abnahme von 1,2 Prozent vermelden, die Airline transportierte 53.682 Tonnen Fracht. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit Thai Airways 21,510 Millionen Passagiere, dies waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.