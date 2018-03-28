Mit Thai flogen mehr Passagiere

Thai Airways Airbus A330 (Foto: Thai Airways)

Mit Thai Airways flogen im Februar 2018 insgesamt 1,641 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 0,9 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 4,1 Prozent auf 6,927 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,3 Prozent auf 5,657 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 81,7 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,8 Prozentpunkte.

Bei der Fracht konnte Thai Airways im Februar um 21,7 Prozent stark zulegen, die Airline transportierte 52.332 Tonnen Fracht.