Mit Thai flogen mehr Passagiere

Airbus A340-600 Thai (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Februar 2016 1,626 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 0,4 Prozent auf 6,598 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 2,9 Prozent auf 5,194 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 78,7 Prozent und verbesserte sich somit um 3,3 Prozentpunkte. Bei der Fracht musste Thai Airways im Februar eine Abnahme von 14,6 Prozent vermelden, die Airline transportierte 41.943 Tonnen Fracht.

Im Berichtsjahr 2015 flogen mit Thai Airways 18,428 Millionen Passagiere, dies waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.