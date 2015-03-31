Mit Thai flogen mehr Passagiere

Airbus A330-300 Thai Airways (Foto: Airbus)

Mit Thai Airways flogen im Februar 2015 1,600 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Bei dem Flag Carrier Thailands wurde die Verkehrsleistung um 2,5 Prozent auf 6,627 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 11,6 Prozent auf 5,048 Milliarden Sitzplatzkilometer erholte. Die Sitzplatzauslastung lag bei 76,2 Prozent und verbesserte sich somit um 6,2 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte Thai Airways im Februar um 5,9 Prozent wachsen, die Airline transportierte 49.100 Tonnen Fracht.

Im Berichtsjahr 2014 flogen mit Thai Airways 17,759 Millionen Passagiere, dies waren 17,4 Prozent weniger als im Vorjahr.