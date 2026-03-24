Mit TUI ab Paderborn Lippstadt nach Griechenland

Boeing 737-8 TUI Airline (Foto: TUI Group)

TUI bietet in den nächsten Monaten vom Flughafen Paderborn/Lippstadt ein umfangreiches Griechenlandprogramm an, um die beliebten Inseln Kreta, Kos und Rhodos zu erreichen.

Im Sommer 2026 ab Paderborn Lippstadt die griechischen Inseln entdecken: Los geht´s bereits am Samstag, 9. Mai, mit dem ersten Flug nach Kreta. Alle Reisen sind buchbar, teilte der Airport jetzt mit.

Bei TUI entwickelt sich Griechenland aktuell zum Gewinner der Saison. Im Sommer 2026 fliegt TUI von Paderborn/Lippstadt die Insel Kreta bis zu viermal wöchentlich an – und zwar dienstags, mittwochs, samstags und sonntags. Nach Kos geht es immer samstags. Auf beiden Strecken kommt wie in den vergangenen Jahren die Freebird Europe zum Einsatz.

Ab Juli ergänzt TUI das Griechenland-Programm am Heimathafen durch wöchentliche Flüge nach Rhodos, die donnerstags stattfinden. Diese Flüge führt erstmals die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines im Auftrag der TUI durch.

Flughafen Paderborn/Lippstadt