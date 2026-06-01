Mit TAP nach Santa Maria

TAP Air Portugal hat kürzlich ihre neue Flugverbindung zwischen Lissabon und der Azoreninsel Santa Maria aufgenommen.

TAP Air Portugal fliegt die Insel ab sofort zweimal wöchentlich – am Donnerstag und am Sonntag – an. Die Flüge starten um 12:30 Uhr in Lissabon und kommen um 14:05 Uhr in Santa Maria an. In der Gegenrichtung heben die TAP-Maschinen um 15:15 Uhr in Santa Maria ab und landen um 18:35 Uhr (Ortszeit) am Lissaboner Flughafen Humberto Delgado.

Die Flugverbindung wird vom 15. Juni bis zum 15. September mit einem A320neo-Flugzeug mit einer Kapazität von 174 Passagieren und für den Rest des Jahres mit einer Embraer 190 mit einer Kapazität von 106 Passagieren durchgeführt.

Daneben hat TAP bereits eine weitere neue Strecke auf die Azoren angekündigt: Am 1. Juli geht die Verbindung zwischen Porto und Terceira in Betrieb.

Die beiden neuen Strecken – Lissabon–Santa Maria und Porto–Terceira – ergänzen das Azorenangebot, das TAP bereits von Lissabon nach Ponta Delgada und nach Terceira unterhält. Mit der neuen Verbindung erhöht TAP ihr Angebot auf insgesamt 48 Flüge pro Woche zwischen dem portugiesischen Festland und den Azoren.