Mit TAP Air Portugal von Porto nach Washington

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

TAP Air Portugal wird Porto direkt mit Washington, D.C., der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, verbinden.

Ab dem 30. März 2027 wird Porto somit über eine weitere interkontinentale Flugverbindung der Fluggesellschaft verfügen, die aus der nordportugiesischen Stadt bereits Nordportugal mit New York, Boston, Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda, Praia und Sal anfliegt.

Die neue Strecke wird das ganze Jahr über mit drei Flügen pro Woche bedient. Geflogen wird mit modernen Airbus A321 Long Range-Maschinen mit einer Kapazität von 171 Passagieren, darunter 16 Sitzplätze in der Business Class.

Während des IATA-Sommerflugplans starten die Flüge dienstags und donnerstags um 19.20 Uhr in Porto und kommen um 22.55 Uhr am Washington Dulles International Airport an. Samstags starten sie um 17.10 Uhr und kommen um 20.45 Uhr an. Die Flugdauer beträgt acht Stunden und 35 Minuten. In die entgegengesetzte Richtung starten die Flüge von Washington aus mittwochs und freitags um 00.25 Uhr und kommen um 12.50 Uhr in Porto an. Samstags erfolgt der Abflug um 22.15 Uhr, Ankunft ist in Porto am Folgetag um 10.40 Uhr. Die Flugdauer beträgt dann sieben Stunden und 25 Minuten.

Ab dem 31. Oktober 2027, während des IATA-Winterflugplans, starten die Flüge dienstags, donnerstags und sonntags um 18.35 Uhr in Porto und kommen zwischen 22.40 und 23.40 Uhr in Washington an. In die entgegengesetzte Richtung starten die Flüge montags, mittwochs und freitags zwischen 00.10 und 01.10 Uhr in Washington und erreichen Porto um 12.30 Uhr.

„Washington, D.C. ist eine historische Stadt mit einem einzigartigen kulturellen Angebot und nun nur noch einen Direktflug von Porto entfernt. Diese neue Strecke unterstreicht einmal mehr das Bekenntnis von TAP zum Norden des Landes. Sie stärkt die internationale Anbindung des Flughafens Francisco Sá Carneiro, schafft weitere Möglichkeiten für Wirtschaft und Tourismus in der Region und bringt Portugal noch näher an die Vereinigten Staaten heran, einem strategisch wichtigen Markt für die Airline", sagt Luís Rodrigues, CEO von TAP Air Portugal.

Mit dieser neuen Strecke wird Washington, D.C. nun von TAP sowohl von Lissabon als auch von Porto aus angeflogen und ergänzt damit die bestehenden Verbindungen nach New York und Boston zwischen Porto und den Vereinigten Staaten. Insgesamt bedient TAP derzeit 11 Ziele und bietet mehr als 80 wöchentliche Flüge nach Nordamerika an.

TAP bietet wöchentlich mehr als 130 Direktflüge von Porto zu Zielen auf der ganzen Welt an. Im Jahr 2026 nahm die Fluggesellschaft neue Strecken von Porto zur Azoreninsel Terceira sowie nach Praia und Sal auf den Kapverden auf, und die Strecke Porto–Boston wurde ganzjährig in Betrieb genommen. TAP investiert außerdem in den Bau eines neuen Wartungs- und Technikzentrums am Flughafen Francisco Sá Carneiro, das 2028 fertiggestellt werden soll und rund 200 hochspezialisierte Arbeitsplätze schaffen wird.