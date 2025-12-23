Mit TAP Air Portugal nach Terceira

TAP Portugal (Foto: TAP Portugal)

TAP Air Portugal startet neue Flugverbindung zwischen Porto und der Azoreninsel Terceira und stärkt auch die Verbindungen zwischen Porto und Funchal.

TAP Air Portugal startet am 29. März 2026 eine neue Flugverbindung zwischen Porto und der Azoreninsel Terceira mit vier Flügen pro Woche. Gleichzeitig wird die portugiesische Airline auch zusätzliche Verbindungen zwischen Porto und Funchal auf Madeira anbieten und damit die Anzahl der wöchentlichen Flüge von 14 auf 18 erhöhen.

Die neue Strecke zwischen Porto und Terceira wird mit einem Flugzeug vom Typ A320neo mit einer Kapazität für 168 Passagiere bedient und montags, mittwochs, freitags und sonntags von Porto um 15:20 Uhr mit Ankunft in Terceira um 17:00 Uhr angeboten. In umgekehrter Richtung startet der Flug um 17:50 Uhr von der Azoreninsel und kommt um 21:15 Uhr in Porto an (Ortszeiten).

Die Verbindungen zwischen Porto und Funchal finden ab dem 29. März mit vier zusätzlichen Flügen pro Woche zwischen den beiden Städten statt, jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags, mit Abflug in Porto um 12:10 Uhr und Ankunft in Funchal um 14:15 Uhr. Der Rückflug startet um 15:05 Uhr vom Flughafen Cristiano Ronaldo und kommt um 17:05 Uhr am Flughafen Francisco Sá Carneiro an.

TAP stärkt damit die Verbindungen ab Porto zu den autonomen Regionen der Azoren und Madeira und bietet Portugalreisenden weitere Optionen für ihre Reise innerhalb des Landes und den portugiesischen Inseln.

Tickets für die neuen Flüge sind bereits unter www.flytap.com und über Reisebüros erhältlich.

Weitere Informationen zu TAP Air Portugal unter www.flytap.com.