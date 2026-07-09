Mit TAP Air Portugal nach Nord- und Südamerika

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Nord- und Südamerika rücken mit TAP Air Portugal noch näher. Bei Buchung bis zum 27. Juli profitieren Reisende von attraktiven Angeboten für Flüge in die USA, nach Kanada und nach Brasilien.

Die Aktion gilt für Reisen im Zeitraum vom 1. September 2026 bis einschließlich 31. März 2027.

Preise ab der Schweiz – Zürich und Genf

USA: ab 479 CHF

Kanada: ab 519 CHF

Brasilien: ab 829 CHF

Die Preise gelten für den Hin- und Rückflug, inklusive aller Steuern sowie einem Handgepäckstück.

TAP Air Portugal fliegt über Lissabon nach Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York (JFK und Newark), San Francisco, Orlando und Washington sowie von Porto nach Boston und New York (Newark). In Kanada fliegt TAP nach Montreal und Toronto.

In Brasilien bietet TAP ingesamt 15 Ziele via Lissabon an: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Maceio, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Florianópolis, Manaus und São Luís. Nach Rio de Janeiro und São Paulo gibt es zudem eine Verbindung über Porto.

Darüber hinaus gewährt TAP 30 Prozent Rabatt auf Prämientickets von und nach Brasilien. Die Tarife beginnen bereits bei 27.650 Meilen. Die Buchung ist bis zum 14. Juli 2026 möglich für Reisen bis einschließlich 31. August 2026. Die Aktion gilt für von TAP durchgeführte Flüge in der Economy Class und ist für Prämientickets für Erwachsene und Kinder sowohl für Hin- als auch Rückflüge verfügbar.

Weitere Informationen und Buchung unter www.flytap.com.