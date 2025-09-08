Mit TAP Air Portugal den Sommer verlängern

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Die portugiesische Fluglinie bietet Hin- und Rückflüge ab Deutschland und Österreich zu besonders attraktiven Preisen an.

Die neue Multi-Destinations-Kampagne der Airline bietet Reisen zu höchst attraktiven Preisen: Hin- und Rückflüge ab Österreich nach Lissabon sind bereits ab 149 € erhältlich, ab Deutschland ab 168 €, nach Madeira ab 179 € und auf die Azoren ab 249 €. Außerdem im Angebot ist u.a. Marokko ab 199 €, die Kapverdischen Inseln ab 389 € sowie Ziele in den Vereinigten Staaten und Kanada ab 399 €.

Die Multi-Destinations-Kampagne von TAP startet am 2. September für Reisen zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 30. März 2026. Die Aktion läuft bis zum 17. September und gilt für Flüge, die von TAP Air Portugal durchgeführt werden, für Hin- und Rückflüge, inklusive aller Steuern sowie einem Handgepäckstück.

Alle Informationen und Bedingungen zu dieser Kampagne finden Interessenten hier oder in Reisebüros.

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

Über TAP Air Portugal

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 2500 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 33 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, zehn in Nordamerika, 14 in Mittel- und Südamerika, 12 in Afrika und im Nahen Osten und 42 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.