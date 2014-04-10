Mit Swiss flogen weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2014 1,371 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Abnahme von 4,4 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im März 2014 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um einen Prozentpunkt auf 3,878 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verschlechterte sich um 2,4 Prozent auf 3,142 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei 81,0 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,8 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im März 2014 um 7,8 Prozent wachsen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im März 147 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.