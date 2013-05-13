Mit Swiss flogen weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im April 2013 1,436 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von 1,4 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im April 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte auf 3,709 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 3,137 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 84,6 Prozent und verbesserte sich somit um gut einen Prozentpunkt. Bei der Fracht konnte die Swiss im April einen Gleichstand melden, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im April 2013 124 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.