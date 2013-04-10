Mit Swiss flogen weniger Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im März 2013 1,434 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Abnahme von 1,3 Prozentpunkten.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im März 2013 verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 2,8 Prozentpunkte auf 3,835 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 6,9 Prozentpunkte auf 3,216 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzauslastung lag bei soliden 83,4 Prozent und verbesserte sich somit um 3,2 Prozentpunkte. Bei der Fracht konnte die Swiss im März 2013 um 0,6 Prozentpunkte wachsen, die Airline mit Hauptsitz in Basel absolvierte im März 136 Millionen Fracht Tonnen Kilometer.