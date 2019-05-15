Mit Swiss flogen mehr Passagiere

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im April 2019 insgesamt 1,895 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Zuwachs von 4,3 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im April verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 5,367 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 4,577Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 85,3 Prozent und verbesserte sich somit um weitere 0,3 Prozentpunkte.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Swiss insgesamt 6,242 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent.