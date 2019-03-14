Mit Swiss flogen mehr Passagiere

Swiss Airbus A330-300 (Foto: Swiss)

Mit Swiss und Edelweiss flogen im Februar 2019 insgesamt 1,328 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Verbesserung von 4,8 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines wurde die Verkehrsleistung im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 8,9 Prozent auf 4,538 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 10,8 Prozent auf 3,586 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79 Prozent und verbesserte sich somit um weitere 1,3 Prozentpunkte.