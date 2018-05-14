Mit Swiss flogen mehr Passagiere

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im April 2018 insgesamt 1,810 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Zuwachs von 11,2 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im April verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 10,8 Prozent auf 5,138 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 11,2 Prozent auf 4,336 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 84,4 Prozent und verbesserte sich somit um weitere 0,3 Prozentpunkte.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Swiss insgesamt 5,918 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.