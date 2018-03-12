Mit Swiss flogen mehr Passagiere

Mit Swiss und Edelweiss flogen im Februar 2018 insgesamt 1,261 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Verbesserung von 2,9 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss International Air Lines wurde die Verkehrsleistung im Februar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 6,2 Prozent auf 4,170 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 6,6 Prozent auf 3,220 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,2 Prozent und verbesserte sich somit um 0,2 Prozentpunkte.