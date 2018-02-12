Mit Swiss flogen mehr Passagiere

SWISS CSeries mit Patrouille Suisse (Foto: YouTube Schnitt)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im Januar 2018 insgesamt 1,316 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von 1,5 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss stieg die Verkehrsleistung im Januar verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um fünf Prozent auf 4,537 Milliarden Sitzplatzkilometer an. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 3,409 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 75,1 Prozent und verschlechterte sich somit um 2,1 Prozentpunkte.

Im Berichtsjahr 2017 konnten Swiss und Edelweiss zusammen 18,933 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.