Mit Swiss flogen mehr Passagiere

Boeing 777-300ER Swiss (Foto: Boeing)

Mit Swiss International Air Lines und Edelweiss flogen im April 2017 insgesamt 1,622 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einem Zuwachs von 11,2 Prozent.

Bei der Lufthansa Tochter Swiss wurde die Verkehrsleistung im April verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 10,4 Prozent auf 4,641 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 18,2 Prozent auf 3,905 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 84,1 Prozent und verbesserte sich somit um 5,5 Prozentpunkte.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Swiss insgesamt 5,550 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent.